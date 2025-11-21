В Москве наградили победителей конкурса Роспатриотцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония подведения итогов всероссийского творческого конкурса "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" состоялась в Москве. Всего отмечено 32 призера и победителя, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

"В Центральном доме Российской армии торжественно завершился всероссийский творческий конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось". Мероприятие, приуроченное к 295-летию со дня рождения великого русского полководца А. В. Суворова, организовано Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с Министерством обороны РФ", - говорится в сообщении.

Творческие работы были представлены в трех номинациях: "Образ А. В. Суворова в живописи и графике", "Образ А. В. Суворова в поэзии", "Образ А. В. Суворова в медиаискусстве". Среди авторов - школьники и студенты, педагоги и работники культуры, представители молодежных и патриотических объединений. Самому юному участнику исполнилось 8 лет, самому взрослому - 84. Всего поступило более 1 тыс. работ.

"Искренне восхищена тем, как молодые люди через творчество открыли для себя личность Суворова. Видеть, как через века его принципы - доблесть, верность и сила духа - находят живой отклик у преемников ценностей великого полководца, это лучшая награда за наш труд и подтверждение важности нашей миссии совместно с Министерством обороны", - подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова.

Также на мероприятии была представлена книга "Голоса. Фронт", изданная Роспатриотцентром совместно с проектом "Уголь земли русской". Это сборник стихов и рассказов, написанных участниками специальной военной операции.