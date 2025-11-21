Эксперт: расследования преступлений фашистов сохраняют историческую память

По словам прокурора Санкт-Петербурга Виктора Мельника, одним из приоритетных направлений является воздаяние дани памяти жертвам геноцида

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расследования преступлений военных лет способствуют сохранению исторической памяти, формированию верных представлений о событиях того времени в обществе и воздаянию дани памяти их жертвам. Такое мнение высказал прокурор города Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

"Сохранение исторической памяти и формирование верных представлений о событиях военных лет в обществе возможно лишь в том случае, если диалог на эту тему не прекращается, а достигнутые результаты не просто широко освещаются в средствах массовой информации, но и становятся частью каркаса образовательной программы", - сказал Мельник в ходе международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

По его словам, одним из приоритетных направлений расследования преступлений военных лет является воздаяние дани памяти жертвам геноцида. "Первостепенной целью в рамках расследования является обнаружение всех без исключения мест захоронения, и воздаяние дани памяти невинно убиенным нашим соотечественникам. Не менее важным является установление и обнародование имен немецких палачей", - добавил он.

Прокурор Республики Карелия Дмитрий Харченков также отметил юридическую необходимость таких расследований. "Именно поэтому, <...> вступившее [1 августа 2024 года] в законную силу решение Верховного суда Республики Карелия о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом советского народа, преступления немецко-фашистских захватчиков, <...> совершенных на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны, имеют огромное правовое значение и излагают историческую правду, поскольку оно способствует сохранению национальной памяти, дает четкую и однозначную оценку преступным деяниям финских оккупантов как геноцид, и не только в историческом, но и юридическом аспекте", - сказал он.

Кроме того, первый заместитель прокурора Новгородской области Павел Россоловский также добавил, что восстановление исторической памяти о событиях военных лет особая задача для органов прокуратуры региона. "Сохранение исторической памяти и памяти об Отечественной войне - приоритет каждого, в том числе органов прокуратуры. Первоначальный кадровый состав прокуратуры Новгородской области укомплектован из фронтовиков, поэтому восстановление исторической памяти - первостепенная и во многом личная задача каждого сотрудника прокуратуры нашей области", - сказал он.

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, проходит в центральном выставочном зале "Манеж" 20-21 ноября. Организатор мероприятия - Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации в партнерстве с Музеем Победы. ТАСС - информационный партнер форума.