В Великом Новгороде обнаружили фреску с образом святого Георгия XII века

После завершения реставрационных работ композиция может быть представлена публике

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты Новгородского музея-заповедника впервые идентифицировали среди массива фрагментов стеновой живописи XII века сцену "Колесование святого Георгия" из Георгиевского собора Юрьева монастыря. Находка стала первым полностью узнаваемым эпизодом житийного цикла от первоначальной росписи храма, созданной около 1130 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"На рабочем столе реставраторов находились сотни тысяч разрозненных фрагментов древней штукатурки с остатками красочного слоя. Из этого массива удалось собрать ключевые элементы композиции: фигуру святого, лежащего на колесе, и часть самого орудия пытки. К ногам мученика привязана веревка, за которую воин вращает колесо с острыми лезвиями. Вся композиция написана на характерном для византийской традиции ярком голубом фоне. Это открытие особенно значимо в преддверии праздника колесования Георгия, отмечаемого Русской православной церковью 23 ноября", - пояснили в музее.

Согласно древнему преданию, в 303 году император Диоклетиан приказал подвергнуть Георгия пытке на колесе. Когда колесо вращалось, железные лезвия разрезали тело святого. Однако, как повествует житие, Георгий не издал ни одного стона, продолжая молиться. Считая мученика умершим, Диоклетиан произнес: "Где же Бог твой, Георгий?". И тогда прогремел гром, и глас свыше сказал: "Не бойся, Георгий, я с тобою". У колеса явился ангел, возложил руку на мученика и произнес: "Радуйся!". Святой встал полностью исцеленным и вознес благодарение Христу. Именно этот момент мученичества и удалось идентифицировать на фрагменте древней настенной живописи.

Георгиевский собор, заложенный в 1119 году, является одним из важнейших памятников древнерусского искусства. Храм был украшен фресками уже в 1120-1130-х годах византийскими мастерами. В XIX веке при обновлении монастыря древние фрески были сбиты и использованы для подсыпки пола. Считалось, что древняя роспись храма утрачена, пока археологи в 1930-е, а затем в 2013-2023 годы не вскрыли огромный пласт фрагментов XII века. Эти находки стали крупнейшей коллекцией ранней монументальной живописи Новгорода, позволяющей восстановить технологию и стиль византийского направления, принесенного древними мастерами.

История восстановления

Реставраторы смогли определить сцену благодаря найденным фрагментам с белыми буквами на синем фоне. При прочтении отдельных слов стало понятно, что это аннотации к житийным сценам. "Вот эта сцена - единственная, в которой нам все окончательно понятно. Если во многих случаях мы можем только предполагать, то здесь сомнений нет: это колесование, явная житийная композиция", - сообщила заведующая Центром реставрации монументальной живописи Тамара Анисимова.

Еще несколько композиций жития Георгия начинают собираться, но находятся в начале работы. Датировка найденных фресок уверенно определяется около 1130 года. Это позволяет изучать технологию и стиль византийского направления, принесенного древними мастерами.

После завершения реставрационных работ восстановленная композиция может быть представлена публике. Пока сроки назвать невозможно, но при наличии результата реставраторы всегда демонстрируют работу на выставках. Если будет собрана полноценная композиция, ее смогут увидеть посетители на специальных экспозициях или в церкви Георгия на Торгу.

"Найденная сцена "Колесование Великомученика Георгия" представляет собой важнейший шаг к восстановлению одного из величайших памятников древнерусской живописи. Работа продолжается, и у реставраторов есть надежда на новые открытия в массиве сохранившихся фрагментов", - отметили в музее.