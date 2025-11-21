В Подмосковье около 33 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом

Следующий сезон водной навигации стартует в Московской области 1 мая 2026 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сезон речной навигации завершился в Московской области. За это время тремя речными маршрутами воспользовались порядка 33 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Ежегодно с 1 мая в Подмосковье стартует сезон водной навигации. В этом году речным транспортом воспользовались порядка 33 тыс. человек. Основной поток зафиксирован на маршруте в Лыткарине - свыше 17 тыс. пассажиров, в Серпухове и Коломне за сезон перевезено свыше 15,6 тыс. человек. А чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле - 8,6 тыс. раз", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

Он подчеркнул, что речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта.

В пресс-службе добавили, что следующий сезон водной навигации стартует в Московской области 1 мая 2026 года.