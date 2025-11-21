Путин поприветствовал участников финала "Большой перемены"

Президент отметил стремление детей из разных регионов России реализовать свой творческий потенциал, обрести уверенность в собственных силах, сделать еще один шаг к осуществлению планов и замыслов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди студентов организаций среднего профессионального образования. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Убежден, что такие яркие, созидательные проекты, как "Большая перемена", служат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию преподавания в колледжах и лицеях. И, конечно, участие в "Большой перемене" - отличная возможность для конкурсантов познакомиться с представителями крупных отечественных компаний, определиться с будущей профессией, найти преданных друзей и единомышленников", - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил стремление ребят из разных регионов России реализовать свой творческий потенциал, обрести уверенность в собственных силах, сделать еще один шаг к осуществлению планов и замыслов.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых. Он проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. Финал шестого сезона конкурса "Большая перемена" собрал 600 студентов колледжей и техникумов из 63 регионов России в Нижнем Новгороде.