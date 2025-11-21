ВсКО планирует создать штаб Волжского казачьего общества в Самарской области

Губернатор региона сообщил о решении создать в области Центр развития казачества, который станет одним из структурных подразделений штаба, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов обратился к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой создать в регионе штаб Волжского казачьего войска.

21 ноября Федорищев и Кузнецов провели рабочую встречу. "Одной из ключевых тем обсуждения стало укрепление казачества в Самаре. Обсуждали создание в области полноценного штаба Волжского казачьего войска на базе государственного казенного учреждения, ориентированного на развитие деятельности казачества. Во многих субъектах Российской Федерации уже существует положительная практика создания подобных учреждений, которые доказали свою эффективность", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале по итогам встречи.

По словам атамана, Федорищев сообщил о решении создать в области Центр развития казачества, который станет одним из структурных подразделений штаба.

Кузнецов добавил, что также они обсудили создание в регионе мобилизационного резерва, состоящего из казаков, и взаимодействие с казачьим добровольческим батальоном "Ермак" (БАРС-15). "Большинство казаков этого подразделения родом из Самарской области, поэтому нам необходимо приложить все силы, чтобы оказать максимальную поддержку и помощь нашим братьям, которые с мужеством и отвагой защищают наше отечество", - отметил Кузнецов.