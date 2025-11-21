Московские аэропорты работают штатно в условиях тумана

В связи с ухудшением видимости на аэродромах работают мощные противотуманные устройства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московские аэропорты в настоящее время работают в штатном режиме, несмотря на туман, постепенно сгущающийся над столичным регионом. Об этом ТАСС сообщили в справочных службах аэропортов.

"Туман не повлиял на работу, работаем штатно", - сказали ТАСС в справочной службе Домодедово. Аналогичную информацию сообщили представители Внуково, Шереметьево и Жуковского. При этом собеседники агентства отметили, что в связи с ухудшением видимости на аэродромах работают мощные противотуманные устройства.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который может отмечаться вечером и в первую половину предстоящей ночи. Данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. В мэрии Москвы в свою очередь заметили, что во время тумана вероятно снижение видимости до 200-700 м, в связи с чем обратили особое внимание на это автомобилистов. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отметили в комплексе городского хозяйства мэрии.

В Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщили, что предстоящей ночью в Москве и Подмосковье не исключены осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, которые пройдут при температуре воздуха от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов - в Подмосковье. По области метеорологи также предупреждают о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья. Днем же в субботу, 22 ноября, на фоне облачной погоды и небольших осадков местами столбики термометров в столице должны подняться до отметок плюс 2-4 градуса, по области - до отметки 6 градусов выше нуля.