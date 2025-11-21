Цивилева: для военных с последствиями ранений будут адаптировать жилье

По словам председателя государственного фонда "Защитники Отечества", это, например, использование специализированной системы умного дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Программу по адаптации жилья в РФ распространят на действующих военнослужащих с последствиями тяжелых ранений, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Было принято решение, что нашим действующим военнослужащим, получившим тяжелые ранения и инвалидность, с привлечением внебюджетных средств мы оборудуем жилые помещения именно под те стандарты, которые учитываются для человека с инвалидностью. Это специализированные система умного дома, кухня, ванна, рабочее место", - сказала она журналистам.

Как сообщали в мае в фонде "Защитники Отечества", программа по адаптации жилья под нужды ветеранов с инвалидностью работает во всех регионах России и доступна ветеранам спецоперации с нарушениями опорно-двигательного аппарата, при ампутациях, инвалидности по зрению, слуху, для тех, кто передвигается на колясках, лежачих и паллиативных больных. В рамках проекта сформирован перечень средств адаптации, в том числе функциональные кровати, системы "умный дом", подъемные устройства, специализированное рабочее место и адаптированная зона кухни.