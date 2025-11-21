Суд изъял активы семьи экс-депутата Гаджиева

Их стоимость превышает 2 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы принял решение об изъятии в доход государства активов семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом). Совокупная стоимость активов превышает 2 млрд рублей, сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

"С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более 2 млрд рублей, включающие полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения", - говорится в сообщении.