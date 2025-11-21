МО: приуроченный к 295-летию Суворова конкурс направлен на объединение россиян

Творческие работы представили в трех номинациях

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Всероссийский творческий конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" направлен на объединение граждан России и защиту традиционных духовных ценностей, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Итоги конкурса подвели в Центральном Доме Российской армии. Мероприятие, приуроченное к 295-летию со дня рождения великого русского полководца, организовано Роспатриотцентром совместно с Министерством обороны РФ.

"Уверен, конкурс будет и впредь содействовать совершенствованию творческого потенциала участников, реализации социально обозначенных инициатив, направленных на объединение граждан России и защиту традиционных духовных ценностей. Искренне поздравляю победителей. Желаю здоровья, счастья и творческого вдохновения", - сказано в приветственном обращении заместителя главы военного ведомства. Его зачитал начальник управления ГВПУ ВС РФ полковник Эдуард Масловский.

Горемыкин добавил, что этот уникальный проект отражает преемственность поколений защитников Отечества. Более тысячи участников представили свои музыкальные, графические работы и работы в медиасфере, которые свидетельствуют о сохранении исторической памяти в сердцах молодежи.

Творческие работы были представлены в трех номинациях: "Образ А. В. Суворова в живописи и графике", "Образ А. В. Суворова в поэзии", "Образ А. В. Суворова в медиаискусстве". Среди авторов - школьники и студенты, педагоги и работники культуры, представители молодежных и патриотических объединений. Самому юному участнику исполнилось 8 лет, самому взрослому - 84.