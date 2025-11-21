В Сочи возобновят работы на восьми объектах из федерального реестра недостроев

Снесут два объекта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В федеральный реестр объектов незавершенного строительства внесены 10 недостроев на территории Сочи. На восьми из них планируется продолжить работы, два - снести, сообщается в Telegram-канале Минстроя РФ.

В ноябре прошлого года Минстрой РФ сообщал о решении достроить в Сочи семь объектов из реестра. Предполагалось, что это позволит создать новые рабочие места, а также повысит уровень комфорта на курорте.

"В данный момент в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства внесены десять объектов города Сочи. По всем строениям приняты управленческие решения: восемь из них будут достроены, два снесены", - говорится в сообщении по итогам встречи главы ведомства Ирека Файзуллина и мэра города Андрея Прошунина.

Добавляется, что в ходе встречи были подняты и другие вопросы. В частности, обсуждалось комплексное развитие Сочи и программа берегоукрепления.

"Также остановились на восстановлении санатория имени Серго Орджоникидзе, который является одним из ключевых объектов исторического наследия сочинцев. В ходе совещания министр также подчеркнул важность совершенствования городской инфраструктуры. Она играет ключевую роль в обеспечении комфортной и безопасной жизни граждан и поддержании экономического роста и устойчивого развития города", - уточнили в министерстве.

Санаторий им. Серго Орджоникидзе в Хостинском районе - одна из самых известных достопримечательностей курорта, памятник сталинской неоклассической архитектуры регионального и федерального значения. Он построен в 1937 году, в 2010 году его закрыли на реставрацию. На объекте проводили экскурсии, снимали фильмы. Санаторий находится в ведении управления делами президента России.