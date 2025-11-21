Проект "Большая перемена" уже охватил более 7 млн человек

Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Проект "Большая перемена" за шесть сезонов охватил более 7 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи по итогам финала проекта, в котором участвовали студенты колледжей и техникумов.

Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 млн рублей на образование или запуск своего проекта. Призеры-выпускники организаций СПО - по 200 тыс. рублей. Приз для победителей среди студентов младших курсов составит 200 тыс. рублей, а призеры в этой категории получат по 100 тыс. рублей.

"Флагманский проект Движения первых "Большая перемена" растет и развивается вместе с участниками. За шесть сезонов конкурс охватил более 7 млн человек, а победители прошлых лет сегодня уже являются востребованными молодыми специалистами. Сегодняшние участники "Большой перемены" среди студентов СПО - будущий кадровый резерв ведущих отраслей экономики, технологических и творческих проектов", - сказал на церемонии закрытия в Нижнем Новгороде председатель правления Движения первых, участник президентской кадровой программы "Время героев" Герой России Артур Орлов.

В число регионов-лидеров по количеству победителей среди студентов организаций СПО вошли Краснодарский край, Курская, Белгородская, Ростовская и Воронежская области, Москва и Санкт-Петербург, Волгоградская область, Башкирия, Томская область. В дни финала экспертами для ребят выступили специалисты из разных отраслей: образования и просвещения, медиа и спорта, науки и предпринимательства. В выставочной зоне участники "Большой перемены" знакомились с образовательными и карьерными возможностями, узнавали о профессиях будущего и о программах поддержки от партнеров конкурса.

"Сегодня особо важно развивать современные стандарты обучения и площадки для обсуждения и поддержки идей, которые могут быть востребованы в ближайшем будущем", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

Проект "Большая перемена" проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 году конкурс стал частью национального проекта "Молодежь и дети".