Правительство утвердило правило регулирования платных мест в вузах

Они коснутся 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 - специалитета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило разработанные Минобрнауки России правила определения предельного количества мест для приема на обучение на коммерческой основе на 2026/27 учебный год. Они коснутся 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 - специалитета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Правительство России утвердило правила, регулирующие предельное количество коммерческих мест в вузах, а также перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, в отношении которых действуют ограничения по приему на платное обучение.

"В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование коммерческого приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 - специалитета. По остальным специальностям и направлениям подготовки, которые не вошли в перечень, вузы смогут устанавливать объем коммерческого приема самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки уточнили, что новые правила утверждаются сроком на год. По итогам анализа приемной кампании 2026 года они могут быть скорректированы.

Кроме того, правительство Российской Федерации утвердило положение о предоставлении государственной поддержки образовательного кредитования и перечень специальностей, по которым будет оказываться такая поддержка. Цель этих нововведений с 1 декабря 2025 года ориентировать льготное образовательное кредитование на обеспечение притока абитуриентов на приоритетные специальности для достижения технологического лидерства России. Субсидируемая ставка по образовательному кредиту сохранится на прежнем уровне и составит три процента.