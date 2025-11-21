В РВИО рассказали о плане нацистов по уничтожению советского населения голодом

Идея комбинировала две мотивации - экономическую и этническую, сообщил член научного совета Российского военно-исторического общества Егор Яковлев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Опубликованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) план нацистского командования предполагал целенаправленное уничтожение славянского населения Советского Союза голодом по этническим и экономическим соображениям, что подтверждает проводимую ими политику геноцида в отношении советского населения. Об этом рассказал член научного совета РВИО, директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", публицист Егор Яковлев.

"В этом году на сайте Российского военно-исторического общества был опубликован уникальный документ - директива по экономической политике экономического штаба "Ост" от 23 мая 1941 года. Этот документ, хотя и фигурировал на Нюрнбергском процессе, но по непонятным до конца причинам на русский язык в полном варианте никогда не переводился до этого момента. Между тем, это ключевой документ, который показывает, что план системного уничтожения населения нашей страны существовал и в западной историографии он получил название "план Бакке" по имени основного своего автора или "План голода". Из него становится понятно, что основным средством массового уничтожения советского населения нацисты считали именно голод", - сказал Яковлев на расширенном заседании комиссии научного совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений в рамках международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

По его словам, план Бакке комбинировал две мотивации - экономическую и этническую.

"Нацистам необходимо было избавиться от лишних ртов, от лишнего, ненужного населения, которого они не могли занять в своих работах по переустройству Востока для нужд Германии. С другой стороны, Бакке целенаправленно писал, что великороссы, что при царе, что при большевиках, остаются основными врагами Германии и Европы. И для того, чтобы обеспечить безопасность Германии, необходимо сократить этот биологически враждебный и агрессивный народ", - добавил историк.

Он подчеркнул, что этот план является совершенно очевидным признанием геноцида, проводимого нацистами в отношении советского народа.

"По-другому расценить это нельзя", - подчеркнул член научного совета РВИО.

Яковлев заметил, что "в первый год войны эта политика выполнялась так, как было задумано", но позднее ее пришлось изменить.

"Но до самого конца войны политика голода по этническому принципу целенаправленно велась по отношению к славянскому населению нашей страны - к русским, украинцам, белорусам. И цель этой политики заключалась в том, чтобы нанести непоправимый ущерб демографии нашего народа", - заключил он.