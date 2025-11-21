ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Многодетная россиянка выиграла конкурс красоты "Миссис Вселенная Классик 2025"

За победу боролись 30 участниц со всего мира
19:21

Диляра Залялиева

© Пресс-служба конкурса "Миссис Вселенная Классик 2025"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Многодетная бизнесвумен из Казани Диляра Залялиева заняла первое место на международном конкурсе красоты для женщин старше 40 лет "Миссис Вселенная Классик 2025" в Куала-Лумпуре. Об этом ТАСС сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Женщина призналась, что пока не может поверить в свою победу. Залялиева рассказала, что последние 15 лет она воспитывала своих пятерых детей, занималась педагогикой, писала научные работы, а также развивала собственную сеть школ и детских садов. По ее словам, "о конкурсах красоты и мысли не было".

"А сейчас я - победительница "Миссис Вселенная". Нет ничего невозможного - это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас, и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно", - приводятся слова победительницы.

За победу боролись 30 участниц со всего мира: Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии, России и других стран. В финальном шоу конкурсантки продемонстрировали свои национальные костюмы и вечерние платья и проявили себя в творческом номере.

Залялиевой 40 лет, она родилась и выросла в Татарстане. Возможность принять участие в международном этапе ей позволил титул "Классик", завоеванный в июне этого года на национальном этапе "Миссис Россия Мира". 

