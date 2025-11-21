В Петербурге по новой коричневой ветке метро прошел первый тестовый поезд

В ходе обкатки специалисты тестируют работу систем связи и управления

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Первый состав прошел в тестовом режиме по пусковому участку строящейся шестой, Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На новой шестой линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошел сегодня пятикилометровый отрезок от станции "Нарвская" первой линии до платформ станции "Юго-Западная" <...>. В роли первопроходцев выступили ветераны - легендарные вагоны серии "Ем", недавно выведенные из эксплуатации в связи с заменой на новый подвижной состав", - говорится в сообщении.

В ходе обкатки специалисты тестируют работу систем связи и управления - стрелочных переводов, сигнальных механизмов и автоматического ведения поездов. Это поможет оценить готовность новых путей, станционных платформ и многочисленных вспомогательных объектов на пусковом участке шестой линии со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная". Завершение строительных работ на самих станциях ожидается до конца 2025 года.

Планируется, что регулярные рейсы с пассажирами после открытия шестой линии будут совершать современные вагоны "Балтиец" в специальном коричневом исполнении, перекликающемся с цветом линии на схеме метрополитена. Они уже проходят обкатку на первой, красной линии метро. До строительства электродепо "Красносельское" обслуживающие коричневую ветку составы будут базироваться в депо "Автово" вместе с оставшимися вагонами "Ем".