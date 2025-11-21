Первый номер комикса про Супермена продали более чем за $9 млн

Речь идет про экземпляр 1939 года выпуска

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Копия первого комикса про Супермена 1939 года выпуска ушла с молотка за рекордные $9,12 млн на торгах американского аукционного дома Heritage Auctions в Далласе (штат Техас).

"Экземпляр первого выпуска "Супермен" 1939 года <...>, найденный семьей из Северной Калифорнии на чердаке дома <...>, теперь удерживает рекорд как самый дорогой комикс в мире", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил аукционный дом, прошлый рекорд установил первый номер комикса Action Comics, проданный в 2024 году за $6 млн.