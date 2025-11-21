Правительство Москвы подарило больницам Кубы 10 автомобилей "Москвич 6"

Церемония передачи состоялась на территории больничного комплекса имени Сальвадора Альенде в Гаване

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Церемония передачи властям Гаваны 10 автомобилей марки "Москвич 6", которые подарил Кубе на социальные нужды мэр Москвы Сергей Собянин, состоялась на территории больничного комплекса имени Сальвадора Альенде в центре кубинской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил, выступая на церемонии, старший советник посольства РФ на Кубе Сергей Пархоменко, эта акция приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Дипломат обратил внимание, что в этом году Россия и Куба отмечают еще одну важную дату - 65-летие восстановления дипломатических отношений. Он назвал этот дар "проявлением солидарности по отношению к братской Кубе" и отметил стратегический характер отношений двух стран. Пархоменко напомнил, что в мае президент карибской республики Мигель Диас-Канель посетил Москву, где принял участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы. "Тогда он имел возможность лично ознакомиться с возможностями автомобилей "Москвич 6", - заметил дипломат.

"Марка "Москвич" на Кубе очень хорошо известна," - сказал Пархоменко. Он выразил надежду, что эти 10 новых автомобилей "внесут вклад в работу системы здравоохранения Кубы", что послужит на благо дальнейшего развития российского-кубинского сотрудничества.

В свою очередь торговый представитель РФ на Кубе Сергей Балдин рассказал участникам церемонии, что за последние годы на Кубу были поставлены из России примерно 400 автомобилей "Газель", более 300 машин марки "Лада" и около 2 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ. "Кроме того, внедорожники марки УАЗ очень востребованы в туристическом секторе карибской республики", - подчеркнул он. Балдин сообщил, что сейчас изучается возможность поставок других типов российских автомобилей для разных секторов кубинской экономики. "Мы рады, что легендарная марка "Москвич", хорошо известная на Кубе, вновь возвращается на остров", - подытожил торгпред РФ.

Выступившая на церемонии губернатор Гаваны Янет Эрнандес Перес поблагодарила "народ и правительство России за постоянную и безусловную поддержку Кубы". "Эта акция будет способствовать укреплению солидарности и братских отношений между нашими странами и народами", - подчеркнула она. Губернатор назвала этот дар "очередным в череде бесчисленных и ценных вкладов России", которые Куба получала, "переживая самые сложные ситуации". Эрнандес Перес на церемонии была одета в военную форму: ее сейчас носят президент карибской республики и другие представители властей Кубы, которые продолжают работу по восстановлению страны после прохождения по ее территории разрушительного урагана "Мелисса" в начале ноября.

Губернатор сообщила, что 10 новых автомобилей "Москвич 6" будут работать главным образом в сферах педиатрии и материнства, в больницах с соответствующим профилем, а также будут задействованы для нужд в области образования.