Чернышенко: более 270 ученых мира участвовали в международном форсайте по ИИ

Все они имеют высокий индекс Хирша и не менее двух публикаций высшего уровня

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 270 ученых из РФ и других стран приняли участие в международном форсайте по искусственному интеллекту, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер подвел итоги форсайта на Дне науки конференции AI Journey.

"Он отметил, что в международном форсайте в сфере ИИ принимают участие 270 ученых, более 150 из них - иностранцы. Все они имеют высокий индекс Хирша и не менее двух публикаций [высшего уровня] A*", - сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В 2025 году международный форсайт в сфере ИИ проводился в три этапа: экспертные сессии, глубинные интервью и подготовка итогового отчета.

"Работа шла весь год в тесном контакте с исследовательскими центрами в сфере ИИ, академическими институтами и компаниями. Форсайт-сессии прошли в России и за рубежом: Марокко, ОАЭ, Сербия, Пакистан, Узбекистан, Беларусь, Индонезия, Армения, Куба. Это позволило калибровать наши приоритеты, учитывать особенности научных школ, формировать консенсус по задачам", - сказал Чернышенко.

Итоговый отчет международного форсайта в сфере ИИ представили исследователи из России, Китая, Индии, Бразилии, Вьетнама и Сербии на пленарной дискуссии конференции "Путешествие в мир ИИ". Доклад планируется распространить среди иностранных партнеров, государств и направить в ООН от имени Международного альянса в сфере ИИ. Мероприятия форсайта реализовали Международный альянс в сфере ИИ и агентство САПФИР.

"Идет борьба не за отдельные технологии, а за то, кто соберет свою экосистему - свою "операционную систему" для будущего. Кто успеет, тот будет определять правила. Кто нет - становится зависимым от чужих решений. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому и форсайт, и вся наша работа - не про "догонялки", а про формирование контура будущего, который базируется на конкретном научном фундаменте, принадлежащем всем, кто работал над ним", - подчеркнул Чернышенко.

Первый российский форсайт в сфере ИИ проводился в 2024 году. Тогда были определены 10 перспективных направлений фундаментальных исследований. В 2025 обсуждение этих вопросов было вынесено на международный уровень.