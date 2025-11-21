Пушилин учредил орден и медаль ордена за заслуги перед ДНР

Цветовое решение знака ордена символизирует уголь: черное золото Донбасса, горнодобывающую промышленность - черную металлургию, сообщил глава Донецкой Народной Республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, учреждающий орден за заслуги перед ДНР и медаль ордена за заслуги перед республикой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В день христианского праздника Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных утвердил статут и положение о медали ордена заслуг перед Донецкой Народной Республикой. Дата выбрана неслучайно, поскольку изображение архистратига Михаила расположено в центре композиции знака ордена", - написал он.

Глава региона уточнил, что орден является высшей государственной наградой ДНР, при этом звания Героя ДНР и Героя труда ДНР также сохранятся в наградной системе как высшие звания. Также Пушилин отметил, что награждение орденом пока не предусматривает денежных выплат и дополнительных социальных гарантий.

"Цветовое решение знака ордена символизирует уголь: черное золото Донбасса, горнодобывающую промышленность - черную металлургию. Грифоны являются древними скифскими символами и обозначают могущество, богатство, а также верность исторической традиции. Работа над созданием ордена велась в течение года. Знак изготовлен горловскими мастерами, роспись медальона выполнялась живописцами из Ростова Великого", - подчеркнул глава ДНР.