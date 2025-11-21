В Челябинске в Саду Победы создадут посвященный участникам СВО мемориал

На Бульваре Славы в 2024 году был открыт памятник, посвященный участникам специальной военной операции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мемориал, посвященный участникам СВО, планируется создать в Саду Победы в Челябинске после завершения спецоперации. Об этом в интервью изданию "Репортеры" сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Думаем после победы сделать отдельный в Саду Победы мемориал, посвященный нашим ребятам. Над этим я думаю. И вот это заботит меня, и я считаю, что это надо делать", - сказал он.

Текслер отметил, что в прошлом году в Челябинске на Бульваре Славы был открыт памятник, посвященный участникам СВО. "На Бульваре Славы у нас парень, которого девушка провожает на СВО, и моя идея была, чтобы девушка была. <…> Потому что это семья. Мне кажется, это важный элемент", - пояснил губернатор.