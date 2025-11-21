Россиян в январе ждет меньше рабочих дней, чем выходных

В этом месяце будет всего 15 рабочих дней

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне в январе 2026 года будут работать всего 15 дней из 31, но на размере окладной части зарплат это не скажется, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Это будет самый "нерабочий" январь с 2021 года: в 2022 году россияне в январе работали 16 дней, в 2023 - 2025 годах - по 17.

"В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное - это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни", - сказал Нилов.

Он отметил, что влияние такой пропорции рабочих и нерабочих дней на доходы россиян зависит от системы оплаты труда. "Окладная часть сокращаться не будет. То есть, работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя", - сообщил парламентарий. В свою очередь, при сдельной оплате труда размер зарплаты "будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено".

"Вне зависимости от того, какая система оплаты труда - сдельная или фиксированная, если в выходной день работник выходит на работу, то у него происходит двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску", - сказал Нилов.