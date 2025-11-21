В SuperJob назвали самый привлекательный для командировок город среди россиян

Им, согласно опросу сервиса, стал Санкт-Петербург

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самым привлекательным городом для рабочих поездок в глазах россиян стал Санкт-Петербург. Второе место заняла Москва, а третье поделили Калининград, Владивосток и Сочи, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, чья работа предполагает возможность командировок.

"Санкт-Петербург является лидером по привлекательности для командировок: в Северную столицу хотят поехать по работе 15% россиян. На втором месте - Москва с 12% голосов опрошенных. Третье место поделили Калининград, Владивосток и Сочи (по 4% респондентов)", - говорится в итогах исследования.

Аналитики добавили, что служебная поездка в Казань привлекает 3% россиян. По 2% голосов набрали Краснодар и Севастополь. Каждому шестому все равно, куда ехать: "Без разницы"; "Мне нравится путешествовать, пусть и с рабочими целями".

Согласно результатам опроса, Санкт-Петербург и Москва - в приоритете как у мужчин, так и у женщин, но все же россиянки называли обе столицы в качестве желанных городов для командировок активнее (17 и 16% против 14 и 11% в ответах мужчин). Женщинам кажутся более привлекательными Калининград, Сочи и Новосибирск, а в ответах мужчин - большее разнообразие городов во всех регионах страны: от Архангельска до Севастополя, от Пскова до Петропавловска-Камчатского.

Желание нанести деловой визит в столицы сейчас выше, чем два года назад, а в региональные центры россияне мечтают поехать в командировки чуть реже, чем в 2023 году. Все больше согласных ехать по работе в любой населенный пункт - куда направит производственная необходимость, уточняется в результатах исследования.