В МВД назвали фразы для распознавания мошенников под видом работников банков

Среди них заявления о том, что со счета идут многочисленные подозрительные переводы, а также утверждения, что на человека оформлена доверенность

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мошенники для хищения кодов от аккаунтов на портале "Госуслуги" выдают себя за работников банков и государственных сервисов, используя при этом стандартные фразы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, в ответ на соответствующий запрос агентства.

Так, маркером мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков и госсервисов, является фраза о том, что со счета идут многочисленные подозрительные переводы, а также утверждение о том, что на человека оформлена доверенность. Часто мошенники также спрашивают об авторизации в аккаунте с территории иностранного государства.

"Прямо сейчас на вас пытаются оформить кредит - необходимо подтвердить операцию, для сохранения ваших средств требуется перевести их на защищенный (временный) счет", - привели в пресс-центре МВД фразы мошенников в разговорах с потенциальными жертвами.

Кроме того, в схемах обмана аферисты используют приложения, которые позволяют им осуществлять хищения. Поэтому фраза "скачайте специальное приложение для защиты ваших финансов" должна сразу насторожить человека в разговоре с неизвестным, который представился работником банка, их в разговорах используют злоумышленники. "Вы осуществляли данный перевод?" - приводят вопрос мошенников в МВД.

"Если вы слышите любую из этих фраз - прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте! Также зачастую злоумышленники разговаривают с характерным южным акцентом", - сообщили в МВД.