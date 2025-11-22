На Украине князя Потемкина сочли причастным к "российскому империализму"

Теперь местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства связанные с ним объекты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин признан на Украине участником реализации политики "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства на территории Украины объекты, связанные с именем Потемкина.

Именно под руководством князя Потемкина по приказу российской императрицы Екатерины II в конце XVIII века произошло освоение южных регионов Российской империи, куда входили некоторые территории современной Украины, в том числе города Николаев и Одесса. Николаев был основан в 1789 году по приказу Потемкина как место для строительства флота.

Кроме того, Потемкин также считается одним из основателей Одессы. В 2022 году местные власти в рамках "декоммунизации" уже демонтировали памятник "Основателям Одессы" - Екатерине II и ее сподвижникам - Потемкину, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.