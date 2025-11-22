Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ

Председатель партии "Справедливая Россия" считает, что это будет способствовать улучшению качества жизни, здоровья и общего благополучия людей на пенсии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением освободить от налога на доходы физических лиц пенсионеров с доходами меньше полуторакратной величины прожиточного минимума. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"В целях реализации задач по повышению уровня жизни граждан старшего поколения, предоставления дополнительной социальной поддержки пенсионерам с невысоким уровнем дохода, предлагаем установить полное освобождение от НДФЛ пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.

Миронов отметил, что для пенсионеров, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, даже небольшая налоговая нагрузка в виде НДФЛ "существенно снижает и без того ограниченные финансовые возможности". По мнению депутата, это негативно сказывается на качестве питания, возможности приобретения лекарств и доступе к платным медицинским услугам.

Он предлагает распространить эту меру как на неработающих, так и на работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости. Реализация предложения будет способствовать улучшению качества жизни, здоровья и общего благополучия пенсионеров, а также послужит достижению стратегических целей, считает Миронов.