ТАСС: забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали втемную

По словам Анжелы Цырульниковой, "она всего лишь выполнила курьерский заказ", рассказал один из участников процесса

Лариса Долина © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Забравшая деньги у певицы Ларисы Долиной сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова заявила в суде, что не знала о содержимом пакета, который получила от потерпевшей, так как ее использовали втемную. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

"Цырульникова не отрицала, что забрала у Долиной пакет и передала его заказчику. Однако она утверждает, что не знала, что в пакете деньги и за что именно и кому она их передает. По словам Цырульниковой, ее использовали втемную, а она всего лишь выполнила курьерский заказ", - сказал собеседник агентства.

Представитель гособвинения ранее попросил суд приговорить четверых обвиняемых в мошенничестве с квартирой Долиной на сроки от 6 лет до 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Самый крупный срок прокурор попросил именно для Цырульниковой.

3 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, которая сыграла роль курьера, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. Как стало известно в суде, Каменецкий и Леонтьев ранее неоднократно были судимы, в том числе за разбой и вымогательство.