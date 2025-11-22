Юрист Носов указал на пробелы в защите прав жертв покупки квартир у мошенников

Для их устранения необходимо разъяснение пленума Верховного суда или изменение законодательства, отметил доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. Кутафина

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российское гражданское законодательство нуждается в реформе, чтобы застраховать покупателей квартир от финансовых потерь в случае покупки недвижимости в результате мошеннической схемы или ее отъема на основе судебно психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Дмитрий Носов.

Эксперт отметил, что суд может отменить сделку о покупке недвижимости по двум причинам: если она совершена под влиянием заблуждения или на основе судебно психиатрической экспертизы, которая доказывает, что продавец не понимал значение своих действий. В обоих случаях покупатель с большой долей вероятности может остаться без денег и без квартиры.

"На сегодняшний день адекватной защиты ни от первой, ни от второй ситуации судебная практика не выработала, - отметил Носов. - Нотариальное удостоверение сделки не спасает, так как у нотариуса отсутствуют познания в области психиатрии, и он не может установить в момент совершения сделки, находится ли продавец в состоянии, когда тот не понимает значение своих действий и не может руководить ими".

Эксперт пояснил, что страхование права собственности на объект также не может стать адекватной защитой. "Страховые компании устанавливают большие размеры страховой премии, а в некоторых случаях вообще указывают в договоре страхования, что признание сделки недействительной и двусторонняя реституция не являются страховым случаем", - объяснил он.

Собеседник агентства видит два выхода из сложившейся ситуации: получить разъяснение пленума Верховного суда РФ или изменить действующее гражданское законодательство.

"Самым оптимальным с точки зрения изменения практики применения норм права было бы установить, что в случае, если сделка признана недействительной, действует правило встречного исполнения обязательств по возврату полученного. То есть, если продавец не может вернуть деньги, то и покупатель не обязан возвращать недвижимость, а риск потери денег из за мошенников ложится на продавца", - рассказал Носов, добавив, что в подобных ситуациях сделку также можно признавать недействительной, но существует риск, что у продавца на тот момент уже не будет средств для возврата добросовестному приобретателю.