Владелец "Тайгана" Зубков восстановился после нападения льва

Из-за оторванной правой мышцы правая рука не функционирует в той мере, как это было раньше, отметил учредитель крымского сафари-парка

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Учредитель и владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, на которого в конце июня напал лев, восстановился после инцидента, сообщил он ТАСС.

"Голос долгое время не восстанавливался. Врачи говорили, что через полгода голосовые связки заживут, но произошло чудо и у меня появился голос - до этого я хрипел, не мог полноценно говорить. Из-за оторванной правой мышцы правая рука не функционирует в той мере, как это было раньше, не могу в полной мере заниматься спортом. <...> Есть какие-то небольшие недостатки, но это самое малое из того, что могло бы быть при таких повреждениях", - сказал он.

Вечером 22 июня во время кормления хищников на Зубкова напал лев. Его спасли сотрудница зоопарка и турист. В результате нападения Зубков получил повреждения трахеи, мышц шеи, у него была оторвана большая грудная мышца слева. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).