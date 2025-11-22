В РФ не выявили фактов взлома платежных сервисов при помощи биометрии

При этом мошенники используют тему биометрических данных как инструмент психологической манипуляции после взаимодействия граждан с фишинговыми ресурсами, отметили в МВД

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам в РФ не зарегистрированы, но мошенники используют тему биометрии как способ манипулирования жертвами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам отсутствуют, но, несмотря на это, необходимо соблюдать базовые меры безопасности", - сказали в МВД.

В министерстве пояснили, что мошенники часто используют тему биометрических данных как инструмент психологической манипуляции после взаимодействия граждан с фишинговыми ресурсами. "Аферисты, пользуясь тем, что данный способ верификации относительно новый, активно применяют сообщения о взломе или утечке биометрических данных в схемах, в которых предполагается звонок гражданина в фейковую техническую поддержку", - предупредили в МВД.

Платежный сервис - это набор инструментов и процессов, позволяющий принимать и обрабатывать онлайн-платежи. К ним относятся операторы платежных систем. Например, банки, электронные платежные системы. Также к платежным сервисам относятся операторы, которые оказывают услуги по переводу денег (Visa, Mastercard, PayPal, "Мир", СБП), а также различные электронные кошельки.