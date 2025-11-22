В регионах Северо-Запада установилась зимняя снежная погода

Синоптики прогнозируют повсеместные осадки в виде снега, гололедицу и порывистый ветер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Циклоны принесли холодную и снежную погоду на большей части Северо-Западного федерального округа. Синоптики прогнозируют повсеместные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедицу и порывистый ветер, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В Калининградской области установилась наиболее мягкая погода в округе. "В выходные будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки", - сообщает региональный гидрометцентр. Температура ночью составит минус 1-4 градуса, днем ожидается плюс 1-5 градусов. Ветер юго-западный достигнет скорости 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

Новгородская область получит временную передышку от снегопадов. "В выходные дни гребень высокого давления обеспечит перерыв в снежных днях. В субботу местами еще пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а в воскресенье существенных осадков не ожидается. Температура этой ночью ноль - минус 4 градуса, а в воскресенье ночью за счет прояснений в облачности она опустится до минус 2-6 градусов. Днем температура составит минус 3 - плюс 2 градуса", - уточняют синоптики Новгородского гидрометцентра.

В Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега. Температура сохранится в пределах минус 2 - плюс 3 градуса, на дорогах гололедица.

Вологодская область переживает неустойчивую погоду с частой сменой условий. Сохраняется чередование потеплений и похолоданий с образованием гололеда. Днем в субботу температура составит около нуля, с небольшим снегом. В ночь на воскресенье ожидается похолодание до минус 6 градусов.

Снегопады и сильные морозы

Карелия и Архангельская область столкнулись со снегопадами и понижением температуры. В Карелии пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег, сообщает региональный гидрометцентр. Температура воздуха ночью минус 1-6 градусов, на севере до минус 15, днем от 0 до минус 5, на севере местами до минус 10 градусов. В Архангельской области будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью и днем минус 1-6 градусов. На дорогах местами гололедица.

В субботу в Коми ожидается снег, порывистый ветер до 6-14 м/с, метель. Температура ночью от 2-7 градусов ниже нуля на юге до 14 градусов мороза на севере региона. Днем в южных районах будет от нуля до минус 5, в северных - 6-11 градусов мороза. "Погода с небольшими снегопадами продержится до понедельника", - предупреждают синоптики Коми. В НАО сохранится метель с порывами ветра до 14 м/с и температурой минус 8-13 градусов. На дорогах обоих регионов образуется гололедица.

Мурманская область оказалась во власти экстремально низких температур. "Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления", - прогнозируют метеорологи. Температура ночью составит минус 12-18 градусов, при прояснениях возможно похолодание до минус 27 градусов. Днем температура не поднимется выше минус 9-15 градусов, местами ожидаются снег, туман и изморозь.