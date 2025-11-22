Депутат Боярский: клиентами букмекеров все чаще становится молодежь

Молодые люди пытаются "поймать удачу за хвост" и используют для этого родительские или заемные деньги, указал председатель комитета ГД по информполитике

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ставки на спорт в России все больше делают молодые люди, которые зачастую проигрывают деньги родителей, и надо максимально оградить детей от азартных игр. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мы недавно проводили закрытое совещание, которое было посвящено ставкам на спорт, легальным, нелегальным и так далее. И вот, к сожалению, статистика наших правоохранителей говорит о том, что очень-очень помолодел контингент тех, кто делает ставки", - сказал депутат в интервью ТАСС.

Он обратил внимание, что молодежь, которая увлекается ставками, пытается "поймать удачу за хвост" и использует для этого родительские или заемные деньги. "[Это] удается далеко не всем, в основном люди там деньги проигрывают. И суть этих всех платформ - именно в изъятии денег у населения, а не раздаче. Так что детей надо постараться от этого оградить и сделать их возможный контакт с такого рода азартными играми как можно позже", - подчеркнул Боярский.

При этом парламентарий отметил, что для разработки конкретных мер по защите детей от азартных игр надо отдельно обсуждать эту тему с экспертами. "Надо посоветоваться с детскими психологами, надо посоветоваться с теми, кто профессионально занимается борьбой с лудоманией, и понять, насколько мы можем посодействовать тому, чтобы наши ребята, подростки не впадали в эти зависимости", - объяснил глава думского комитета.