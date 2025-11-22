Депутат Жуков: Госсовет показал высокий уровень эффективности

Комиссии и рабочие группы осуществляют квалифицированное обсуждение вопросов, затрагивающих интересы граждан, общества и государства, подчеркнул первый зампред Госдумы, член комиссии по технологическому лидерству

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный совет показал высокий уровень эффективности за 25 лет существования. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред Госдумы, член комиссии по технологическому лидерству Александр Жуков.

"Считаю, что за прошедшее время Государственный совет продемонстрировал высокий уровень эффективности, а комиссии и рабочие группы осуществляют квалифицированное, комплексное и глубокое обсуждение важнейших вопросов, затрагивающих интересы граждан, общества и государства", - сказал Жуков.

"Обсуждение каждого вопроса, каждого национального проекта, а их девять, направленных на обеспечение технологического лидерства, проходит с привлечением широкого круга экспертов. Это дает возможность посмотреть на механизмы достижения поставленной президентом цели по технологическому лидерству с разных сторон", - отметил Жуков.

В 2025 году отмечается 25 лет со дня образования современного Государственного совета. Он продолжил традицию, заложенную в 1810 году М. М. Сперанским, по инициативе которого в Российской империи был создан Государственный совет, просуществовавший до 1917 года.