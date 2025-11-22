Эксперт Ледащева: новогодняя ночь обещает быть снежной и морозной

Прогноз может измениться, отметила доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Погода в новогоднюю ночь в России, скорее всего, будет снежной и с минусовой температурой. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева.

"Наиболее вероятный сценарий на январь - соблюдение климатической нормы. Исходя из этого с большей долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь. Также традиционно ожидаем рождественских морозов", - сказала Ледащева.

Она отметила, что прогноз может измениться, так как нужно учитывать множество факторов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что зимой в центре европейской территории России ожидаются морозы с температурой до минус 20 градусов и ниже.