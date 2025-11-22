На Урале ожидается переменная облачность и снег в выходные

В частности, в Свердловской области температура воздуха составит от 0 до плюс 6 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Переменную облачность и снег, ветер до 18 м/с прогнозируют синоптики в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) днем в выходные. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"22 и 23 ноября [в Свердловской области] переменная облачность, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер южный, порывы до 13 м/с. Температура ночью от минус 9 градусов до плюс 3 градусов, днем - от 0 до плюс 6 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - переменная облачность, мокрый снег, дождь, порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем в эти дни достигнет плюс 7 градусов, по ночам может похолодать до минус 9 градусов. В Курганской области облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, гололедица, ветер до 9 м/с, днем - до плюс 7 градусов, ночью - до минус 12 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются облачная с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, ветер до 17 м/с. Температура воздуха днем в эти поднимется до плюс 4 градусов, по ночам похолодает до минус 12 градусов. В Югре - облачно с прояснениями, снег, метель, гололедица, порывы ветра до 12 м/с. Днем столбики термометра достигнут отметки минус 5 градусов, а ночью - похолодает до минус 13 градусов, местами до минус 21 градуса.

На Ямале ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер до 18 м/с, температура воздуха днем в выходные будет до минус 13 градусов, ночью - до минус 29 градусов.