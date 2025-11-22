Эксперт Сушенцов: возобновление ядерной сделки с Ираном при Трампе маловероятно

Член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ отметил, что президент США не предпринимает конкретных шагов в направлении нормализации отношений с иранской стороной

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при администрации президента США Дональда Трампа маловероятно - такое мнение высказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Мало верится в то, что возобновление СВПД при Трампе возможно. Переговоры по первоначальному соглашению шли продолжительное время и требовали сложных дипломатических решений. Ничто не указывает на готовность нынешней американской администрации к восстановлению действия этой сделки", - сказал собеседник агентства.

Сушенцов отметил, что "Трамп в свой первый президентский срок вышел из СВПД, к заключению которого российская дипломатия приложила значительные усилия". "Хотя президент США периодически заявляет о возможности нормализации отношений с Ираном, конкретных шагов в этом направлении не предпринимается", - констатировал он. По словам американиста, "в случае проявления Ираном слабости его оппоненты незамедлительно этой слабостью воспользуются".

"Поэтому Тегеран активно укрепляет свои вооруженные силы и систему противоракетной обороны, создавая условия для предотвращения возможной новой агрессии", - пояснил эксперт. Сушенцов отметил, что "напряженная ситуация вызывает озабоченность не только у Ирана, но и у арабских союзников США". "Наличие американских военных баз, как показал пример Катара, не гарантировало защиту от агрессии [со стороны Израиля]. Это демонстрирует пределы влияния Вашингтона в регионе", - заключил эксперт.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.