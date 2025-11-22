Госсовет позволяет рассматривать федеральные вопросы с учетом позиции муниципалитета

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Госсовет оказался полезным инструментом и в годы пандемии ковида, и в первые годы СВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Инструмент госсовета позволяет рассматривать федеральные вопросы с учетом позиции муниципалитетов и регионов. Об этом сказал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", глава Якутии Айсен Николаев.

22 ноября - 25-летний юбилей со дня первого заседания госсовета в его современном виде. Инструмент государственного совета был создан еще в 19 веке, при этом в современном виде госсовет был создан в 2000 году. На первом заседании 25 лет назад обсуждалась стратегия развития государства до 2010 года.

"Госсовет <...> помогает в выработке важнейших стратегических решений и президента, и правительства страны, законодательных решений. Работа Комиссии Госсовета направлена именно как раз на выработку таких решений в первую очередь с определенным уклоном, <…> с точки зрения регионов, муниципалитетов", - сказал глава Якутии.

Госсовет оказался полезным инструментом и в годы пандемии ковида, и в первые годы СВО, добавил он. "И сейчас, когда есть много вопросов, связанных с дальнейшим развитием страны, экономических вопросов, реализации этих проектов, комиссия Госсовета позволяет вырабатывать те решения, которые балансируют отраслевые интересы, ведомственные интересы и позволяют принимать президенту те решения, которые позволяют стране развиваться более динамично", - заключил он.

Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.