В Сыктывкаре создали игру-бродилку на основе мифов Коми

СЫКТЫВКАР, 22 ноября. /ТАСС/. Более 30 этнокультурных проектов создали в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина, опорном вузе Республики Коми для обучения детей этнографии. Это популярные среди детей комиксы, журналы, настольные игры, а также интерактивные проекты - виртуальные экскурсии по красотам Коми и компьютерная игра-бродилка, сообщила ТАСС заведующая кафедрой начального образования Института педагогики и психологии Вита Поберезкая.

"В республике большая проблема, у нас нет дидактических материалов для начальной школы, дополнительного образования. В основном это учебники по истории, либо "Край, в котором я живу", а дети должны использовать современные технологии, современные игры хорошего качества. Мы решаем проблему этнокультурного образования в начальной школе с использованием дидактических материалов, интерактивных и печатных, всего их у нас более 30. Это разработки, чтобы обучать детей культуре Коми в игровой форме", - сообщила ТАСС Поберезкая в ходе проходящего в Сыктывкаре всероссийского фестиваля науки "Твоя квантовая вселенная".

Так, два проекта получили в этом году поддержку всероссийской образовательной инициативы по поиску и реализации научно-технологических проектов "Сириус. Лето: начни свой проект", в котором студенты выступают в роли наставников для школьников. Поддержаны интерактивное пособие "Коми му на ладошке" и мастерская VR-технологий - виртуальный музей.

"Интерактивное пособие "Коми му на ладошке" наши студенты создают совместно со школьниками из "Кванториума" и в будущем хотят сделать аудио сопровождение, а также приложение для платформы Android, чтобы ребенок, путешествуя по игре в стиле этнокультурной новеллы, узнал о мифах Коми. Взяли в основу работы художника Василия Игнатова, при помощи искусственного интеллекта создали фон, героев. Вклад студентов - это сценарий и эскизы, а вклад школьников - техническая составляющая игры-бродилки", - рассказала руководитель проектов.

Вторая разработка - виртуальная экскурсия по виртуальному музею Коми, пока она в черновом варианте. Планируется сопроводить ее аудиогидами на коми и русском языках, адаптировать для телефона. Все завершенные проекты будут размещены на сайте университета.

"Интересны комиксы наших студентов - их намеренно создали в темных тонах, потому что в мифах коми, когда зарождалась Земля, света не было. Дети лучше читают информацию с рисунка и небольшого диалога, чем большой текст с учебника. Или этнографические журналы, настольные игры - разработок более 30. Все наши проекты мы показываем учителям и детям, они проходят экспертизу. На методических семинарах для сельских школ показываем этнокультурные проекты и рассказываем, что можно сделать вместе с детьми в школе", - сообщила Поберезкина.