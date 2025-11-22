Эксперт Эйсмонт: москвичи почти не имеют шансов увидеть солнечное затмение

Ближайшее полное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в полной фазе с территории Москвы и Подмосковья, ожидается только 26 октября 2126 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Никто из ныне живущих москвичей практически не имеет шансов увидеть ожидаемое астрономами полное солнечное затмение в столице. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.

Он напомнил, что ближайшее полное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в полной фазе с территории Москвы и Подмосковья, ожидается только 26 октября 2126 года. "Шансов увидеть его у ныне живущих горожан, к сожалению, практически нет", - констатировал ученый. Единственным исключением, по его словам, могут стать нынешние младенцы, которым посчастливится стать долгожителями и встретить свой столетний юбилей.

По словам Эйсмонта, затмение начнется в Москве 16 октября 2126 года в 10:25 мск. Максимальная фаза, то есть полное закрытие Солнца Луной, прогнозируется в 11:35 мск и продлится 3 минуты 32 секунды, а в 12:47 мск лунная тень полностью прекратит закрывать Солнце на широте Москвы и Московской области.

Ученый напомнил, что полное солнечное затмение - очень редкое явление для Центральной России и столицы в отличие от других уголков планеты. "Исторические источники указывают, что видели это астрономическое явление здесь лишь пять раз - в 1123, 1140, 1415, 1476 и 1887 годах", - уточнил Эйсмонт.

Что же касается ближайшего солнечного затмения, то оно будет видно на Земле 17 февраля будущего года. Полностью его будет видно только в Антарктиде, а частично - на юге Аргентины, Чили и Африки. В России ближайшее полное затмение станет видно 12 августа следующего года только на Таймыре.