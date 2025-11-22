В Запорожской области оказали юридическую помощь 500 семьям бойцов СВО

Родственникам военнослужащих адресно помогают также в решении различных бытовых вопросов

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 500 семей участников СВО и самих бойцов получили юридическую помощь от Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Запорожской области за два года с момента его создания. Родственникам военнослужащих адресно помогают также в решении различных бытовых вопросов, рассказала ТАСС руководитель Кристина Довганчук.

"За два года уже более 500 обращений [обработано], и это не только семьи, но и сами участники СВО, так как если фонд "Защитники Отечества" занимается именно демобилизованными, то мы - действующими военнослужащими и их семьями. В основном это юридические вопросы. Это может быть вступление в наследство в тот период, когда боец находится на передовой. Возможно, какие-то были взяты кредиты в семье, и сейчас нет возможности выплачивать, если вдруг боец без вести пропавший. И практически все эти вопросы рассмотрены либо решены", - заявила Довганчук.

По ее словам, сотни раз удавалась решать и иные проблемы родителей и близких военнослужащих. "Порубить дрова маме, которая осталась одна, сын на войне. Буквально на днях обратилась женщина, у которой погиб сын. Больше никого нет в семье, а у нее идут ремонтные работы в доме, некому вывезти строительный мусор. Она живет в очень отдаленном месте. Мы с Юнармией приехали и помогли", - отметила руководитель запорожского штаба.

Одним из самых успешных примеров работы Довганчук назвала недавнее воссоединение сына с отцом, который выполняет боевые задачи СВО в ДНР. Глава комитета рассказала, что после смерти матери ребенка собирались направить в детский дом, поскольку родители давно разошлись и не общались. Однако, папу мальчика удалось найти.

"Мы установили отцовство, и этот папа обрел сына. Не побоюсь таких слов, благодаря, наверное, специальной военной операции, у этого воина, который сейчас уже награжден государственными наградами, поменялось мышление, поменялось отношение к семье. Я лично видела воссоединение этой семьи, это было трогательно до слез", - поделилась собеседница агентства.

Члены КСВО в Запорожской области также проводят различные мероприятия: выставки портретов бойцов СВО, патриотические уроки в школах, а также собирают письма детей и передают их военнослужащим на передовую.