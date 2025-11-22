Госсовет: Россия должна стать конкурентоспособной в мире высоких технологий

Государственный совет РФ работает над поддержкой научных исследований и созданием условий для реализации прорывных проектов, сообщил председатель комиссии по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выработка эффективных мер поддержки научных исследований, создание условий для реализации прорывных проектов и конкурентоспособности России в мире высоких технологий являются целями, над достижением которых работает комиссия Государственного совета по направлению "Технологическое лидерство". Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"При активном участии федеральных коллег, руководителей регионов, предприятий и научного сообщества мы работаем над достижением новой национальной цели - обеспечением технологического лидерства, укреплением связи между наукой, образованием, производством, развитием инженерных компетенций. Задача - сделать нашу страну конкурентоспособной в мире высоких технологий, поддержать научные исследования, создать условия для реализации прорывных проектов", - сказал он.

Котюков отметил, что Госсовет четверть века является ключевой площадкой для принятия решений, влияющих на жизнь всей страны и формирование направлений ее развития. "Тематика каждой комиссии и работа Госсовета в целом направлены на развитие регионов и решение стратегических задач, стоящих сегодня перед страной", - добавил он.

Инструмент государственного совета был создан еще в XIX веке, при этом в современном виде Госсовет был создан в 2000 году. 22 ноября 2000 года состоялось первое его заседание, посвященное стратегии развития государства до 2010 года.

Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.