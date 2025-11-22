Собянин поздравил студентов московских колледжей с победой на "Большой перемене"

Победителям и призерам выдали денежные призы до 1 млн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов столичных колледжей, которые одержали победу и заняли призовые места на Всероссийском конкурсе "Большая перемена".

"Лучшими стали 18 москвичей, еще 25 ребят получили дипломы призеров. <...> Москва гордится своими студентами - теми, кто делает столицу центром идей, знаний и новых возможностей", - написал мэр в своем канале в Max.

Собянин отметил успех студента Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 Дениса Фазалова, студентки Технологического колледжа №34 Марии Буркалевой и студентки Московского колледжа архитектуры и градостроительства Виктории Григорьевой. Фазалов одержал победу в вызове "Создавай будущее", а Буркалева и Григорьева победили в вызове "Твори".

Победителям и призерам выдали денежные призы до 1 млн рублей, которые они могут использовать для продолжения образования или реализации собственного стартапа. Также прошло награждение наставников победивших или занявших призовые места студентов.

"Большая перемена" - флагманский проект Движения первых, который проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России.