В Китае за 10 лет удвоилась популяция содержащихся в неволе панд

Их насчитывается более чем 800 особей

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Число больших панд, содержащихся в Китае в неволе, удвоилось за последние 10 лет до 808 особей. Об этом заявил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Лю Гохун на конференции в Чэнду.

"Популяция больших панд в неволе достигла 808 особей", - приводит его слова агентство Xinhua. В конце 2015 года в Китае было зарегистрировано 422 особи черно-белых медведей. Лю Гохун объяснил рост популяции животных улучшением исследований в области их разведения.

По его словам, в рамках охраны панд китайские ученые используют передовые технологии, в частности, систему мониторинга космос - воздух - земля для наблюдения за животными. Он также добавил, что в следующей пятилетке (2026-2030 годы) власти КНР уделят особое внимание неуклонному повышению биоразнообразия, стабильности и устойчивости экосистем страны.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Юго-восточная провинция КНР Сычуань является крупнейшим ареалом обитания панд в мире, здесь проживают более 70% панд Китая.