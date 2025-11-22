РАН в декабре рассмотрит проект переброски в Донбасс вод северных рек

Строительство трубопровода может занять пять-семь лет

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проект переброски по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс будет обсуждаться 2 декабря на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук (РАН). Строительство трубопровода может занять пять-семь лет, заявил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

"Во-первых, 22 октября это рассматривалось на заседании научного совета "Водные ресурсы суши" РАН. 2 декабря я буду делать соответствующий доклад на отделении наук о Земле. Думаю, что там пройдет достаточно гладко, я сам член этого отделения, я всех уговорю, что нужно этим всерьез заниматься. Если отделение наук о Земле проголосует, то и президиум РАН тоже. Может быть президиум захочет послушать доклад - сделаю доклад там", - сказал Данилов-Данильян.

По его словам, сегодня существует несколько вариантов новой технологии по прокачке воды по полимерным или композитным трубам. Трубопровод от Печоры и Северной Двины, которые впадают в Северный Ледовитый океан, следует направить через Каму и Волгу, далее - через канал Волго-Дон - 2 в Приазовье. При этом для перекачки воды можно использовать газогенераторы "Газпрома". Ученый полагает, что строительство займет пять - семь лет.

"Мы имеем новую технологию, которая принципиально отличается от старой, фактически гарантирует отсутствие фильтрации. Есть даже плюсы - Север теплеет, как хорошо известно, перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана, и если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева. <…> Везде резко обостряется водный кризис, да еще новые территории у нас добавились, которые всегда жили без воды, а сейчас в ДНР на два часа в день один раз в три дня дают воду", - отметил собеседник агентства.

Сибирская вода в Азию

Кроме того, по его словам, с советских времен существует проект переброски воды из низовьев Оби в Аральский регион Казахстана и Узбекистана, но он в настоящее время не является актуальным.

"Если в принципе этим заниматься, то надо сначала сделать российский проект переброски вод. А там международные проблемы, которые непросто решить", - считает Данилов-Данильян.