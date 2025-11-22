ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Представительница России на "Мисс Вселенной" назвала финал конкурса незабываемым

Анастасия Венза отметила, что на сцене царило ощущение большого международного праздника
07:09

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Представительница России на 74-м ежегодном международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза назвала финал проекта незабываемым. Об этом она сообщила ТАСС, подводя итоги участия в международном состязании.

"Финал получился по-настоящему незабываемым. Прошел невероятно ярко и эмоционально. Атмосфера сочетала в себе волнение, вдохновение и огромное количество энергии - как от зрителей, так и от самих конкурсанток", - сказала Венза. Она отметила, что на сцене царило ощущение большого международного праздника.

Участница подчеркнула, что этот финал стал для нее ценным опытом и моментом, который она запомнит навсегда. "Он стал символом огромного труда, эмоций и настоящего вдохновения. У меня остались самые теплые и вдохновляющие воспоминания, я до сих пор под впечатлением от масштаба и красоты происходящего", - отметила Венза.

Финал 74-го конкурса "Мисс Вселенная" состоялся 21 ноября в городе Бангкок, Таиланд. Победу в финале одержала представительница Мексики Фатима Бош. Первой вице-мисс конкурса стала представительница Таиланда Павина Синг, свободно владеющая русским языком выпускница престижного таиландского университета Тхаммасат. В пятерку лучших также были включены участницы из Венесуэлы, с Филиппин и из Кот-д'Ивуара. Обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра, в котором приняли участие представительницы 136 стран - рекордное количество за всю его историю. 

