Дипломаты и соотечественники РФ встретили с караваями фрегат "Паллада" в Китае

ДАЛЯНЬ /Китай/, 22 ноября. /ТАСС/. Дипломаты во главе с генконсулом РФ в Шэньяне Натальей Прыжковой и несколько десятков российских соотечественников 22 ноября встретили с пышными караваями легендарный фрегат "Паллада", который днем ранее успешно прибыл в порт города Далянь (Северо-Восточная провинция Ляонин). Капитан судна Николай Зорченко провел для гостей ознакомительную экскурсию.

"Здравствуйте, товарищи курсанты, - обратилась генконсул к выстроившимся на палубе молодым морякам. - Поздравляю вас с успешным заходом в порт города Далянь Китайской Народной Республики. Вы честь и гордость нашей нации, продолжатели славных традиций".

Учащиеся поприветствовали российских соотечественников и дипломатов, которые в честь прибытия "Паллады" в Далянь организовали небольшой салют. Как сообщил корреспонденту ТАСС капитан судна, его команда насчитывает 153 человека, из них 113 - курсанты.

После осмотра фрегата в кают-компании командного состава состоялось чаепитие, в ходе которого в дружественной и непринужденной атмосфере Зорченко рассказал посетителям о своих путешествиях, о привычках и поверьях моряков, поделился опытом в области судоходства. Проведя соотечественников по судну, он ознакомил их с впечатляющими моментами в его истории, показал многочисленные сувениры и награды, которые "Паллада" в ходе кругосветных путешествий получила в других странах.

Россияне, среди которых было много детей, осмотрели кубрики, камбуз, столовую и прочие помещения фрегата, задали капитану интересующие их вопросы и получили обстоятельные ответы. Зорченко поделился с ними увлекательными историями из своей жизни, рассказал о том, как проходит обучение курсантов, как из них воспитывают настоящих профессиональных моряков.

"Заход "Паллады" в порт Даляня - знаковое событие, мы не были здесь уже восемь лет. Чтобы это произошло, потребовались усилия и дипломатов, и представителей общественности", - прокомментировал ТАСС капитан судна.

Насыщенная программа

На борту "Паллады" проходит день открытых дверей. Как отмечают организаторы, это уникальная возможность поближе ознакомиться с морскими традициями России, осмотреть знаменитый парусник, пообщаться с его экипажем. В знак уважения к общей истории, в память о героях двух стран, павших в борьбе с японским империализмом, курсанты и экипаж фрегата также проведут церемонию возложения венков к памятнику советским воинам в районе Люйшунькоу.

Особое внимание в программе визита планируется уделить развитию научно-образовательного партнерства. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз) запланировал мероприятия с Даляньским университетом информационных технологий Neusoft, цель которых - вывести отношения между вузами двух стран на новый стратегический уровень. Ожидается, что этот визит заложит прочную основу для будущих совместных проектов, академических обменов и инновационных исследований, внесет вклад в укрепление двусторонних контактов.

"Мы учебный корабль и наша главная задача - обучать курсантов морскому делу, - пояснил Зорченко. - Россия укрепляет свое положение, у нас хорошие отношения с КНР, с китайскими товарищами и университетами".

"Паллада" - российское парусное судно, принадлежащее Дальрыбвтузу - образовательному учреждению, подведомственному Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство). За 36 лет службы фрегат совершил три кругосветных плавания, побывал в девяти трансокеанских походах, в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. За эти годы на его борту прошли подготовку более 15 тыс. курсантов. 24 ноября фрегат покинет Далянь, а ориентировочно 6 декабря прибудет в родной порт Владивосток.