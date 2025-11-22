В Московском доме национальностей открыли выставку картин о защитниках Отечества

Московская федерация профсоюзов подвела итоги акции "Герои Победы в лицах"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов подвела итоги профсоюзной акции "Герои Победы в лицах" и открыла выставку работ участников в Московском доме национальностей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Победителями стали художники Татьяна Гладкова, Олег Помелов и Ольга Кондратюк. В своих работах они запечатлели трагические события блокадного Ленинграда, путь советского солдата к Великой Победе и образ современного героя. Осмотреть экспозицию о героях, разделенных десятилетиями, но объединенных одной целью - защитой Родины, можно до 30 ноября", - сказал собеседник агентства.

В рамках акции все желающие писали портреты солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла, бойцов специальной военной операции, а также произведения на тему подвигов Великой Победы. По словам организаторов, участвовали художники-любители и профессионалы, в том числе фронтовые художники. Возраст участников охватил несколько поколений - самому старшему исполнилось 89 лет. Помимо москвичей к акции присоединились жители Санкт-Петербурга.

"Сохранение исторической памяти - главная цель акции "Герои Победы в лицах". Сегодня особенно важна поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, и мы дорожим тем, что молодежь разделяет эти ценности", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Московской федерации профсоюзов Павла Лаптева.

На выставке можно увидеть 42 картины. Среди них встречаются портреты семей участников СВО, которые художники писали по фотографиям. Как отметили организаторы, по завершению экспозиции работы передадут героям. Организатором акции "Герои Победы в лицах", приуроченной Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, выступила Московская федерация профсоюзов совместно с содружеством творческих инициатив "Арттысможешь" и при поддержке Московского дома национальностей.