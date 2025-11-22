Аэропорты в РФ чаще всего называют в честь ученых, государственных деятелей и военных

Имена выдающихся летчиков и космонавтов увековечены в названиях 10 российских аэропортов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские аэропорты чаще всего называют в честь ученых, конструкторов и инженеров, а также государственных деятелей и военачальников, подсчитал ТАСС. Всего в России 56 аэропортов носят имена выдающихся соотечественников.

Люди науки

В честь ученых, изобретателей и инженеров названы 16 аэропортов. Так, подмосковный аэродром Раменское после открытия пассажирского терминала получил имя основоположника аэродинамики Николая Жуковского, столичный Домодедово назвали в честь Михаила Ломоносова, а аэропорт Челябинска - физика Игоря Курчатова.

Кроме того, воздушные гавани носят имена авиаконструкторов Андрея Туполева (Внуково), Николая Камова (Томск) и Михаила Гуревича (Курск), геологов Ивана Губкина (Новый Уренгой), Николая Урванцева (Норильск) и Фармана Салманова (Сургут), географа и этнографа Владимира Арсеньева (Владивосток), инженера Владимира Шухова (Белгород), химика Дмитрия Менделеева (Тюмень), основоположника космонавтики Константина Циолковского (Калуга) и ученого-конструктора Сергея Королева (Самара), конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова (Ижевск), русского мореплавателя датского происхождения Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский).

Государственные деятели и военачальники

Еще 16 аэропортов страны носят имена государственных деятелей и военачальников. В первую очередь, это княгиня Ольга (Псков), Петр Первый (Воронеж), императрицы Елизавета Петровна (Калининград) и Екатерина Вторая (Краснодар), император Николай Второй (Мурманск). Именем Ахмата Кадырова названа воздушная гавань в Грозном, именем генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского - аэропорт Благовещенска, именем атамана Матвея Платова - аэропорт Ростова-на-Дону.

Кроме того, аэропортам присвоены имена полководца Александра Суворова (Ставрополь), адмирала Геннадия Невельского (Хабаровск), генерал-лейтенанта авиации Василия Тихонова (Абакан), генерала Дмитрия Карбышева (Омск), маршала авиации Александра Покрышкина (Новосибирск), советского организатора нефтяной и газовой промышленности Виктора Муравленко (Нижневартовск), министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева (Нижнекамск), основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири, мецената Акинфия Демидова (Екатеринбург).

Люди искусства

14 аэропортов названы в честь писателей, поэтов, художников и деятелей культуры. Речь идет, в первую очередь, о столичном Шереметьево - он носит имя Александра Пушкина. Аэропорт Минеральных вод получил имя Михаила Лермонтова, аэропорт Южно-Сахалинска - Антона Чехова. Также воздушные гавани назвали в честь писателей и поэтов Николая Карамзина (Ульяновск), Виссариона Белинского (Пенза), Юрия Рытхэу (Анадырь), Платона Ойунского (Якутск), Федора Абрамова (Архангельск), Габдуллы Тукая (Казань), Мустая Карима (Уфа). Имена художников Ивана Айвазовского и Бориса Кустодиева дали аэропортам Симферополя и Астрахани, воздушную гавань Магадана назвали в честь поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого, а аэропорт Красноярска - именем оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Летчики и космонавты

Имена выдающихся летчиков и космонавтов увековечены в названиях 10 российских аэропортов. Это покорители космоса Юрий Гагарин (Саратов), Герман Титов (Барнаул), Алексей Леонов (Кемерово) и Андриян Николаев (Чебоксары), летчики-космонавты Борис Волынов (Новокузнецк) и Виталий Севастьянов (Сочи), а также летчик-ас Амет-хан Султан (Махачкала), летчики-испытатели Валерий Чкалов (Нижний Новгород) и Владимир Коккинаки (Анапа), первый летчик Коми Петр Истомин (Сыктывкар).