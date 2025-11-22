Ботанический сад им. Травникова в Москве получит федеральный статус

Это обеспечит сохранение собранной ботанической коллекции, в которой представлены более 300 видов растений из различных регионов России и мира

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление о присвоении федерального статуса ботаническому саду имени П. И. Травникова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сад площадью почти 0,18 га теперь получит федеральный статус особо охраняемой природной территории и будет находиться в ведении Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение собранной там ботанической коллекции, в которой представлены более 300 видов растений из различных регионов России и мира", - отмечается на сайте кабмина.

Там подчеркнули, что 17 из 300 видов занесены в Красную книгу России, среди них - колокольчик крапиволистный, красавка беладонна, пион кавказский и тис ягодный. В правительстве также отметили, что длительное цветение представленных в саду растений имеет высокую эстетическую и образовательную ценность.

Агроном Павел Иванович Травников заложил сад в 1957 году на Фрунзенской набережной как природную территорию у дома, где он жил. После его смерти за садом начали ухаживать местные жители, но к середине 2000-х его фактически забросили. Затем в 2007 году за садом начали ухаживать ученики находящейся рядом школы №588, а в 2018 году специалисты ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" разработали проект восстановления сада, который был реализован.