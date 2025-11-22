В Сочи прибыл лайнер Astoria Grande, который не смог пришвартоваться в Стамбуле

На борту судна находились 620 пассажиров

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Международный круизный лайнер Astoria Grande, которому ранее не дали разрешение на швартовку в Стамбуле, прибыл в Сочи, передает корреспондент ТАСС. На борту судна находились 620 пассажиров и порядка 430 членов экипажа.

Лайнер не смог в четверг зайти в порт Стамбула в рамках завершения двухнедельного круиза и проследовал обратно в Сочи. Портовые власти не предоставили разрешение на швартовку судна без разъяснения причин.

Всего, по данным судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande, на борту лайнера было 620 пассажиров и порядка 430 членов экипажа. По словам пассажиров, которые прибыли утром в субботу в Сочи, несостоявшаяся остановка в Стамбуле не испортила их впечатления от круиза в целом, многие из них путешествовали на лайнере уже не в первый раз и планируют следующие поездки на нем. "Все хорошо, нам все понравилось, мы не сильно расстроились. Мы уже третий раз [путешествуем на Astoria Grande], мы в Стамбуле были. Ребята на Astoria Grande ни в чем не виноваты", - рассказали пассажиры лайнера Александр и Мария из Костромы.

Пассажиры также отметили, что программа круиза была насыщенной, она включала остановки в пяти городах, а на борту традиционно были предусмотрены мероприятия - танцевальные, спортивные, СПА и другие.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование. Лайнер совершает еженедельные морские круизы из Сочи с июля 2022 года.